Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО является «устаревшей» организацией. Об этом, как сообщает Reuters, он сказал в интервью британской газете The Times.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО является «устаревшей» организацией. Об этом, как сообщает Reuters, он сказал в интервью британской газете The Times.
Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме.
Он также отметил, что многие
Во время избирательной компании Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО. Он заявлял, что они не исполняют свои финансовые обязательства.
«Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего», — заявлял Трамп в апреле на выступлении перед избирателями в штате Висконсин.
Он отмечал, что