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07:16 (мск), источник: УНИАН

Украина будет представлена на форуме в Давосе неофициально

Украина появится перед инвесторами и мировыми лидерами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, несмотря на то, что она не представлена там официально.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк в эфире Громадського.

«Кроме официальной программы есть много определенных мер, многие страны их проводят. И в этом году, наша Ассоциация и Украина в первый раз в истории мирового экономического форума проводит два таких мероприятия для тех людей, которые приедут со всего мира участвовать в этом форуме, для того чтобы узнать, что есть Украина», — сказал Колодюк.

Он подчеркнул, что есть предложения по технологическому сотрудничеству, относительно инвестиций, в том числе венчурных. А также отметил, что четвертая индустриальная революция связана с венчурными инвестициями и человеческим капиталом.

«Мы можем предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок в Украине. Более 100 международных компаний имеют их в Украине. Есть также украинские компании, которые работают в мире. Эта задача для того, чтобы в Украину инвестировали. Для этого мы делаем два мероприятия — 16 и 19 января для мировых лидеров всего мира» — сказал он.

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