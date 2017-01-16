Мажоритарную систему выборов планируют ввести в городах Иркутской области

В городах Иркутской, Свердловской и Липецкой областей могут отказаться от партийных списков на выборах муниципального уровня и полностью перейти на мажоритарную систему, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в правительствах субъектов. При этом в партии «Единая Россия» «Известиям» заявили, что не поддерживают повсеместный отказ от смешанной системы. Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов заявил, что ЕР не видит необходимости в переходе к строго мажоритарной системе в городах с населением более 100 тысяч человек, поскольку это может снизить роль партий в субъектах федерации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно поправкам в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятых в 2011 году, не менее половины местных депутатов должны избираться по партийным спискам в случае, если в представительный орган местного самоуправления (МСУ) входит не менее 20-ти парламентариев. Корректировка законов объяснялась тогда необходимостью укрепления партийной системы. Однако в 2013 году эту норму из федерального законодательства убрали, предоставив регионам возможность самим решать, исходя из какой численности депутатов в местном совете надо проводить выборы по смешанной системе.

В Иркутской области во втором по численности городе Братске (более 200 тысяч человек) уже перешли на мажоритарную систему.

«В апреле 2016 года к мажоритарной системе вернулся Братск Иркутской области с населением больше 200 тысяч человек. А в 2014 году Вологодская область, которая и до этого использовала вариант мажоритарной системы на выборах, внесла поправки, согласно которым муниципалитеты самостоятельно определяют количество местных депутатов, от численности которых зависит возможность применения этой системы на уровне районов и городских округов», — рассказал политический юрист Антон Рудаков.

Напомним, братские депутаты на тайном голосовании поддержали мажоритарную систему выборов в городскую Думу. Из 25-ти народных избранников «за» высказался 21, остальные проголосовали против.