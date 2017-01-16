Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
06:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мажоритарную систему выборов планируют ввести в городах Иркутской области

«Единая Россия» не видит смысла в переходе со смешанной системы, так как это может снизить роль партий.

Источник: IrkutskMedia.ru

В городах Иркутской, Свердловской и Липецкой областей могут отказаться от партийных списков на выборах муниципального уровня и полностью перейти на мажоритарную систему, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в правительствах субъектов. При этом в партии «Единая Россия» «Известиям» заявили, что не поддерживают повсеместный отказ от смешанной системы. Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов заявил, что ЕР не видит необходимости в переходе к строго мажоритарной системе в городах с населением более 100 тысяч человек, поскольку это может снизить роль партий в субъектах федерации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно поправкам в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятых в 2011 году, не менее половины местных депутатов должны избираться по партийным спискам в случае, если в представительный орган местного самоуправления (МСУ) входит не менее 20-ти парламентариев. Корректировка законов объяснялась тогда необходимостью укрепления партийной системы. Однако в 2013 году эту норму из федерального законодательства убрали, предоставив регионам возможность самим решать, исходя из какой численности депутатов в местном совете надо проводить выборы по смешанной системе.

В Иркутской области во втором по численности городе Братске (более 200 тысяч человек) уже перешли на мажоритарную систему.

«В апреле 2016 года к мажоритарной системе вернулся Братск Иркутской области с населением больше 200 тысяч человек. А в 2014 году Вологодская область, которая и до этого использовала вариант мажоритарной системы на выборах, внесла поправки, согласно которым муниципалитеты самостоятельно определяют количество местных депутатов, от численности которых зависит возможность применения этой системы на уровне районов и городских округов», — рассказал политический юрист Антон Рудаков.

Напомним, братские депутаты на тайном голосовании поддержали мажоритарную систему выборов в городскую Думу. Из 25-ти народных избранников «за» высказался 21, остальные проголосовали против.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турнир по скоростной сборке пазлов проведут в Иркутске 21 января
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
Президент Сербии пригрозил направить войска в Косово
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Грузовой Boeing 747 потерпел крушение под Бишкеком
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь