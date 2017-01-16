Назарбаев пригласил эмиратские компании участвовать в приватизации

«В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией «Мубадала», — сказал президент Казахстана.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка двух миллиардов долларов.

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, в которой приняли участие руководители ведущих эмиратских компаний, работающих на мировом уровне, сообщает Акорда.

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Глава государства особо отметил реализацию двустороннего инвестиционного проекта «Абу Даби плаза» в Астане общей стоимостью 1,6 миллиардов долларов. Также президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание диверсификации экономики и ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств.

Нурсултан Назарбаев подробно остановился на ключевых системных мероприятиях и институциональных реформах, проводимых в республике.

«За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил 265 миллиардов долларов. В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» Казахстан занимает 35-е место. На сегодняшний день граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы. В их числе — и Объединенные Арабские Эмираты, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что Казахстан готов оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.

«Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество — на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов», — сказал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что в нашей стране функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

«Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сообщил эмиратским бизнесменам, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

Встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловых кругов ООАЭ.

«Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации», — отметил президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на деятельности Международного финансового центра «Астана» и предстоящем проведении международной выставки «ЭКСПО-2017», которая имеет общую тематику с проходящим в Абу-Даби саммитом.

«В этом году в нашей столице пройдёт международная выставка “ЭКСПО-2017” на тему “Энергия будущего”. В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организации, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили своё участие», — сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в рамках двусторонних переговоров было подписано соглашение по сотрудничеству между «Астана ЭКСПО-2017» и «Бюро ЭКСПО Дубай 2020», выразив надежду на плодотворное сотрудничество с ОАЭ в области «зеленой» энергетики, альтернативных и возобновляемых источников энергии.