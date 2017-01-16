Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Доживут не все": эксперт о смене власти на Украине - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Совершенный": Тихоокеанский флот раскрыл данные о новом корвете
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев пригласил эмиратские компании участвовать в приватизации

В ходе официального визита в ОАЭ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов страны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, в которой приняли участие руководители ведущих эмиратских компаний, работающих на мировом уровне, сообщает Акорда.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка двух миллиардов долларов.

«В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией «Мубадала», — сказал президент Казахстана.

Читайте также
Нельзя допустить раскола исламского мира на две части — Назарбаев

Глава государства особо отметил реализацию двустороннего инвестиционного проекта «Абу Даби плаза» в Астане общей стоимостью 1,6 миллиардов долларов. Также президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание диверсификации экономики и ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств.

Нурсултан Назарбаев подробно остановился на ключевых системных мероприятиях и институциональных реформах, проводимых в республике.

«За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил 265 миллиардов долларов. В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» Казахстан занимает 35-е место. На сегодняшний день граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы. В их числе — и Объединенные Арабские Эмираты, — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что Казахстан готов оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.

«Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество — на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов», — сказал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что в нашей стране функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

«Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сообщил эмиратским бизнесменам, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

Встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловых кругов ООАЭ.

«Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации», — отметил президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на деятельности Международного финансового центра «Астана» и предстоящем проведении международной выставки «ЭКСПО-2017», которая имеет общую тематику с проходящим в Абу-Даби саммитом.

«В этом году в нашей столице пройдёт международная выставка “ЭКСПО-2017” на тему “Энергия будущего”. В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организации, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили своё участие», — сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в рамках двусторонних переговоров было подписано соглашение по сотрудничеству между «Астана ЭКСПО-2017» и «Бюро ЭКСПО Дубай 2020», выразив надежду на плодотворное сотрудничество с ОАЭ в области «зеленой» энергетики, альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался в очереди за регистрацией Алматы
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 32 человека
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Сербский президент пригрозил направить войска в Косово
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь