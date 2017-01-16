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06:14 (мск), источник: Губерния онлайн

На должность главы Ванинского района нашли двух кандидатов

Заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ванинского района прошло 14 января.

Источник: Reuters

После рассмотрения документов и собеседования были утверждены две кандидатуры: заместитель директора ООО «Центр медицинских комиссий и диагностических исследований» Юлия Данилова и директор Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума Наталья Шустова.

Глава района будет избран на очередном заседании депутатов в конце января 2017 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

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