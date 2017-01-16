На должность главы Ванинского района нашли двух кандидатов

После рассмотрения документов и собеседования были утверждены две кандидатуры: заместитель директора ООО «Центр медицинских комиссий и диагностических исследований» Юлия Данилова и директор Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума Наталья Шустова.

Глава района будет избран на очередном заседании депутатов в конце января 2017 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.