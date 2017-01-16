На должность главы Ванинского района нашли двух кандидатов
Заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ванинского района прошло 14 января.
Заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ванинского района прошло 14 января.
После рассмотрения документов и собеседования были утверждены две кандидатуры: заместитель директора ООО «Центр медицинских комиссий и диагностических исследований» Юлия Данилова и директор
Глава района будет избран на очередном заседании депутатов в конце января 2017 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на