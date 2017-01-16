Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

Захарова рассказала, что для лечения Примакова нужно было лекарство, которое продавалось в США. Для этого одному из дипломатов поручили купить медицинский препарат, и из России были переведены порядка десяти тысяч долларов, которые собрали друзья и семья Примакова.

Захарова также подчеркнула, что все формальности были соблюдены, все справки и рецепты были выписаны. В тот момент, когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб, сопроводили в подвал магазина, где не работала сотовая связь, и в течение часа разговаривали с ним.