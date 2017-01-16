Обязанности Вижевитовой в омском правительстве отдали другим вице-губернаторам

Перед Новым Годом, 26 декабря, губернатор Омской области Виктор Назаров перераспределил полномочия между своими заместителями. Он внёс изменения в указ, в котором расписано, кому из заместителей придётся выполнять обязанности коллег, отсутствующих из-за отпуска, болезни, командировки или иных причин. В новом указе № 218 губернатор разделил полномочия Татьяны Вижевитовой.

Координировать деятельность министерств культуры и образования вместо Татьяны Вижевитовой будет Владимир Компанейщиков. За координацию министерств здравоохранения, спорта и труда, а также фонда ОМС станет отвечать первый заместитель губернатора Андрей Новосёлов.

Татьяна Вижевитова с конца октября 2016 года находится на больничном. Чиновница, получившая прозвище «железная леди омского правительства» ушла на больничный после слухов о предстоящей отставке.