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08:32 (мск), источник: Om1.ru

Обязанности Вижевитовой в омском правительстве отдали другим вице-губернаторам

За культуру и образование теперь станет отвечать Компанейщиков, а за всё остальное — Новосёлов.

Перед Новым Годом, 26 декабря, губернатор Омской области Виктор Назаров перераспределил полномочия между своими заместителями. Он внёс изменения в указ, в котором расписано, кому из заместителей придётся выполнять обязанности коллег, отсутствующих из-за отпуска, болезни, командировки или иных причин. В новом указе № 218 губернатор разделил полномочия Татьяны Вижевитовой.

Координировать деятельность министерств культуры и образования вместо Татьяны Вижевитовой будет Владимир Компанейщиков. За координацию министерств здравоохранения, спорта и труда, а также фонда ОМС станет отвечать первый заместитель губернатора Андрей Новосёлов.

Татьяна Вижевитова с конца октября 2016 года находится на больничном. Чиновница, получившая прозвище «железная леди омского правительства» ушла на больничный после слухов о предстоящей отставке.

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