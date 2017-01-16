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07:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал миграционную политику Меркель «катастрофической ошибкой»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой». Об этом он заявил в интервью газетам Times и Bild.

Источник: AP 2016

«Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — принять всех этих нелегалов», — сказал республиканец.

Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это «может не продолжаться долго».

В немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в ФРГ въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то за 11 месяцев 2016 года в компьютерной системе были зарегистрированы лишь 305 тысяч, причем реальное число заметно ниже, так как многие записи дублируются.

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