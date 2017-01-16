Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Голодец заявила о миллионах жителей РФ, которые вредят стране
Встречаем старый Новый год с детьми
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Доживут не все": эксперт о смене власти на Украине - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Совершенный": Тихоокеанский флот раскрыл данные о новом корвете
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
08:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский посетил в Верхнеуральске социальные объекты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал соблюдать поставленные сроки при выполнении любых работ и устранению выявленных замечаний.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующие требования глава региона озвучил в ходе рабочего визита в Верхнеуральский район. Губернатор осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», который был открыт год назад и посетил открытый в ноябре 2016 года детский сад. И тот и другой объект были сданы с недоработками. Но ФОКе все замечания устранены, а в детсаду еще нет — пока работают только группы кратковременного пребывания детей. «Я сторонник того, чтобы не говорить, а действовать, быть, а не казаться. Мы определяем решения, формируем временные, финансовые, человеческие ресурсы; и я, конечно, буду настаивать, и ориентирую глав и министерства, чтобы цели и сроки, которые мы для себя определяем, — выполнялись», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на строительство и оборудование детского сады было направлено более 102 миллионов рублей из бюджетов разного уровня, в том числе 31,7 миллиона рублей — из федерального бюджета, 70,3 миллиона рублей — из областного бюджета и 649 тысячи рублей — из местного.

Детский сад рассчитан на 140 мест. Пока только 64 ребенка посещают группы кратковременного пребывания. После оформления необходимых документов детсад заработает в полную мощь. Всего в Верхнеуральске 5 дошкольных учреждений, которые посещают 735 детей. С запуском детсада будет полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения Верхнеуральского района.

ФОК «Дельфин» за год посетили около 38 тысяч верхнеуральцев. Для жителей района всех возрастов работают бассейн, тренажерный зал, сауна, фитнес-бар, а также создан клуб по русскому бильярду. Проводятся регулярные занятия по плаванию, аква-аэробике, общей физической подготовке и смешанным единоборствам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Администрация не заплатила»: в Калининском районе Челябинска демонтировали детскую площадку
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 32 человека
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Сербский президент пригрозил направить войска в Косово
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь