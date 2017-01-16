Дубровский посетил в Верхнеуральске социальные объекты

Соответствующие требования глава региона озвучил в ходе рабочего визита в Верхнеуральский район. Губернатор осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», который был открыт год назад и посетил открытый в ноябре 2016 года детский сад. И тот и другой объект были сданы с недоработками. Но ФОКе все замечания устранены, а в детсаду еще нет — пока работают только группы кратковременного пребывания детей. «Я сторонник того, чтобы не говорить, а действовать, быть, а не казаться. Мы определяем решения, формируем временные, финансовые, человеческие ресурсы; и я, конечно, буду настаивать, и ориентирую глав и министерства, чтобы цели и сроки, которые мы для себя определяем, — выполнялись», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на строительство и оборудование детского сады было направлено более 102 миллионов рублей из бюджетов разного уровня, в том числе 31,7 миллиона рублей — из федерального бюджета, 70,3 миллиона рублей — из областного бюджета и 649 тысячи рублей — из местного.

Детский сад рассчитан на 140 мест. Пока только 64 ребенка посещают группы кратковременного пребывания. После оформления необходимых документов детсад заработает в полную мощь. Всего в Верхнеуральске 5 дошкольных учреждений, которые посещают 735 детей. С запуском детсада будет полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения Верхнеуральского района.