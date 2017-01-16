Дубровский посетил в Верхнеуральске социальные объекты
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал соблюдать поставленные сроки при выполнении любых работ и устранению выявленных замечаний.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал соблюдать поставленные сроки при выполнении любых работ и устранению выявленных замечаний.
Соответствующие требования глава региона озвучил в ходе рабочего визита в Верхнеуральский район. Губернатор осмотрел
Как сообщили в
Детский сад рассчитан на 140 мест. Пока только 64 ребенка посещают группы кратковременного пребывания. После оформления необходимых документов детсад заработает в полную мощь. Всего в Верхнеуральске 5 дошкольных учреждений, которые посещают 735 детей. С запуском детсада будет полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения Верхнеуральского района.
ФОК «Дельфин» за год посетили около 38 тысяч верхнеуральцев. Для жителей района всех возрастов работают бассейн, тренажерный зал, сауна,