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08:31 (мск), источник: Tengrinews

Карагусова: Сейчас обанкротиться легче, чем закрыть предприятие

По словам депутата, процедура ликвидации субъектов малого бизнеса должна длиться не более 10 дней.

Источник: Tengrinews

Депутат Мажилиса РК Гульжана Карагусова прокомментировала проблемы, возникающие при процедуре добровольной ликвидации предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Одним из больных вопросов является проблема проверок проводимых при процедуре добровольной ликвидации предприятий. Сейчас в связи с внесенными изменениями касательно банкротства обанкротиться легче, чем закрыть предприятие. Порой доходит до абсурда, когда предприниматель после пары лет безуспешного занятия бизнесом, отсутствия какой-либо деятельности, годами не может ликвидировать свое предприятие», — выступила в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента РК Гульжана Карагусова.

По ее словам, процедура ликвидации субъектов малого бизнеса должна проходить в максимально сжатые сроки, например, не более 10 дней, за которые органы госдоходов смогут выяснить, нет ли неисполненного обязательства за субъектом. В своем докладе мажилисвумен обратила внимание и на увеличивающееся количество штрафов, назвав это «пагубной практикой».

«Не секрет, что в последнее время одним из хороших источников пополнения дохода является пагубная практика наложения штрафов, которые являются деструктивным механизмом во взаимоотношениях государства с налогоплательщиками. Только по итогам 2015 года сумма поступлений в доходную часть республиканского бюджета в виде штрафов выросла в два раза с 2,6 миллиарда тенге (в 2014 году) до 4,8 миллиарда (в 2015 году) по данным отчета правительства. Что, за такой короткий период времени все наши налогоплательщики стали нарушителями?» — обратилась к министру финансов РК Карагусова.

Отметим, что по данным министра финансов Бахыта Султанова, озвученным в ходе правительственного часа, в 2016 году проведено 10 тысяч налоговых проверок, которые потенциально приводят к доначислению налогов. При этом охвачено контролем около 0,5 процента всех действующих налогоплательщиков.

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