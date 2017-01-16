Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях Киевом прав человека

Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму.

Тогда крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить соответствующие документы.

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», — сказал Смирнов, который курирует в правительстве региона вопросы межнациональных отношений.