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09:47 (мск), источник: Sputnik.by

Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси

По мнению министра образования, подготовленные за счет казны кадры должны потом приносить пользу экономике Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко выступил за то, чтобы студенты-бюджетники после окончания учебы в вузах оставались в Беларуси.

Беларусь с мая 2015-го года включена в Болонский процесс — мировую систему высшего образования. Для полного соответствия требованиям республика продолжает корректировать систему высшего образования.

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«Что касается Болонского процесса — есть определенные опасения, но вместе с тем мы должны понимать: он открывает дополнительные возможности торгово-экономического сотрудничества, наращивания экспорта услуг. Когда мы говорим сегодня, что Болонский процесс — единое образовательное пространство, но это не только это», — пояснил Карпенко свое отношение к Болонскому процессу в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр подчеркнул, что республике необходимо «четко понимать свои интересы».

«Кадры, подготовленные за счет бюджета, должны приносить пользу именно экономике Беларуси», — убежден Карпенко.

Бывший министр образования Михаил Журавков также в свое время заявлял, что «если поступил в БГУ, закончить Гарвард не удастся». Необходимость сохранения кадров в Беларуси подчеркивалась неоднократно на самом высоком уровне.

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