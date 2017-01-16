Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко выступил за то, чтобы студенты-бюджетники после окончания учебы в вузах оставались в Беларуси.

Беларусь с мая 2015-го года включена в Болонский процесс — мировую систему высшего образования. Для полного соответствия требованиям республика продолжает корректировать систему высшего образования.