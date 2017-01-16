Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси
По мнению министра образования, подготовленные за счет казны кадры должны потом приносить пользу экономике Беларуси.
По мнению министра образования, подготовленные за счет казны кадры должны потом приносить пользу экономике Беларуси.
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко выступил за то, чтобы
Беларусь с мая 2015-го года включена в Болонский процесс — мировую систему высшего образования. Для полного соответствия требованиям республика продолжает корректировать систему высшего образования.
«Что касается Болонского процесса — есть определенные опасения, но вместе с тем мы должны понимать: он открывает дополнительные возможности
Министр подчеркнул, что республике необходимо «четко понимать свои интересы».
«Кадры, подготовленные за счет бюджета, должны приносить пользу именно экономике Беларуси», — убежден Карпенко.
Бывший министр образования Михаил Журавков также в свое время заявлял, что «если поступил в БГУ, закончить Гарвард не удастся». Необходимость сохранения кадров в Беларуси подчеркивалась неоднократно на самом высоком уровне.