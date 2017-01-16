СМИ: Николай Лукашенко сделал селфи на фоне великих пирамид
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет начался в воскресенье 15 января, днем самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Каира.
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет начался в воскресенье 15 января, днем самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Каира.
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Египетские власти сообщили, что организовали для сопровождающего отца в поездке по Египту младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко, экскурсию в район великих пирамид Гизы.
Александр Лукашенко прибыл в египетскую столицу в воскресенье. В рабочей резиденции египетского президента в присутствии глав государств были подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, среди них меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере
«Сын главы Беларуси проявил сильное желание увидеть пирамиды и узнать о величии цивилизации фараонов», — поделился с журналистами генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мухи. Известный исследователь древностей стал личным гидом юного зарубежного гостя.
По окончании экскурсии Николай Лукашенко сделал несколько снимков на фоне древних памятников в компании своего гида, сообщает РИА Новости.