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09:45 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: Николай Лукашенко сделал селфи на фоне великих пирамид

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет начался в воскресенье 15 января, днем самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Каира.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Египетские власти сообщили, что организовали для сопровождающего отца в поездке по Египту младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко, экскурсию в район великих пирамид Гизы.

Александр Лукашенко прибыл в египетскую столицу в воскресенье. В рабочей резиденции египетского президента в присутствии глав государств были подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, среди них меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, а также договоры о выдаче и о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Для младшего сына белорусского лидера была организована насыщенная экскурсионная программа.

«Сын главы Беларуси проявил сильное желание увидеть пирамиды и узнать о величии цивилизации фараонов», — поделился с журналистами генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мухи. Известный исследователь древностей стал личным гидом юного зарубежного гостя.

По окончании экскурсии Николай Лукашенко сделал несколько снимков на фоне древних памятников в компании своего гида, сообщает РИА Новости.

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