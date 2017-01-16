Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
Светлана Бондарчук сменила имидж
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
8Крушение грузового Boeing в Киргизии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:38 (мск), источник: РИА Новости

Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Самолет вице-президента США Джо Байдена приземлился в киевском аэропорту «Борисполь», сообщает телеканал «112. Украина».

Источник: РИА Новости
Читайте также
Конгресс США одобрил выделение $350 млн на военную помощь для Украины

Он уже спустился по трапу, около которого его встречала официальная делегация. Байдена встречали с караваем.

Примерно на 8.30 мск у Байдена была запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 9.45 мск должна начаться встреча с президентом Украины Петром Порошенко. В 11.30 мск Байден и Порошенко намерены сделать заявления для прессы.

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента на Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

Комментарии
13
Северный Мишка
ведь из всех щелей песок сыплется, а всё лезть куда-то надо - змеиная натура!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Зауглов
Украине Удачи! Там все наладится и будет хорошо!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Борис Попов
Приехал проценты требовать за предоставленные ранее кредиты. И не только деньгами, но и действиями.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь