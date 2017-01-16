Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко

Он уже спустился по трапу, около которого его встречала официальная делегация. Байдена встречали с караваем.

Примерно на 8.30 мск у Байдена была запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 9.45 мск должна начаться встреча с президентом Украины Петром Порошенко. В 11.30 мск Байден и Порошенко намерены сделать заявления для прессы.