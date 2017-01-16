Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко

Он уже спустился по трапу, около которого его встречала официальная делегация. Байдена встречали с караваем.
Примерно на 8.30 мск у Байдена была запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 9.45 мск должна начаться встреча с президентом Украины Петром Порошенко. В 11.30 мск Байден и Порошенко намерены сделать заявления для прессы.
Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента на Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.