Транспортную реформу в Омске проверяют на коррупцию

Городская прокуратура выявила коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте о порядке отмены маршрутов в Омске, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

«Поскольку законом не установлены обязательные требования к содержанию документа планирования перевозок, основание для отмены маршрута, выраженное через отсылку к предусматривающему данное мероприятие документу планирования перевозок, может способствовать принятию органом местного самоуправления произвольных решений», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Омска направила в городскую администрацию требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов. Напомним, 1 января были отменены 25 маршрутов частных перевозчиков, что составило около 500 машин. Решение властей многие омичи встретили безрадостно: горожанам пришлось дольше стоять на остановке, а также ездить с пересадками, а значит переплачивать. Дошло до того, что в ожидании автобусов дети стали опаздывать в школу.

Не желая мириться с решением городского дептранса, на популярном портале петиций Change.org появилось обращение в адрес руководства города и области с требованием вернуть отмененные с 1 января 25 маршрутов частных перевозчиков. Автор обращения Денис Козловский отмечает, что чиновники под видом заботы об омичах лишили горожан удобного способа передвижения, и во многих случаях теперь невозможно добраться до работы или учебы напрямую.