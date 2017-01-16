Первый зарубежный визит: Игорь Додон отправляется в Москву

Эксперты подчеркивают, что в ходе визита Додона в Россию между Москвой и Кишиневом будут обсуждаться несколько приоритетных тем.

Согласно одобренному правительством постановлению, в состав делегации, которая отправится с Додоном в Москву, вошли глава фракции социалистов в парламенте республики Зинаида Гречаная, советник президента по внешней политике Андрей Негуца, глава Гагаузии Ирина Влах, советник президента по реинтеграции Василий Шова, советник по политике и пресс-секретарь Ион Чебан, а также посол Молдовы в России Дмитрий Брагиш и другие.

В программе также встречи с главой Сбербанка России Германом Грефом, председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, а также патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Помимо этого запланированы беседы с молдавскими студентами и представителями диаспоры.

Программа визита президента в Москве достаточна обширна. Как заявили в посольстве Молдовы в России, намечена встреча лидера республики с президентом России Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Избранный президент Молдовы Игорь Додон начинает трехдневный визит в Москву. Политические аналитики утверждают: таким образом молдавский лидер дает понять, что ориентирован на восстановление сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее Додон заявлял, что в рамках переговоров в Москве намерен «обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России». В частности, глава Молдовы намерен попросить Путина об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работают около 500 тысяч молдавских граждан.

Кроме того, в повестку, по оценкам экспертов, войдет газовый вопрос. Для Молдовы долгие годы нерешенной остается проблема долга за газ, в частности, Приднестровья, который превысил 4 миллиарда долларов. При этом контракты между «Газпромом» и «Молдовагазом» были продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года.

Одной из ключевых тем обсуждения также станет приднестровское урегулирование.

ОЖИДАНИЯ ОТ ВИЗИТА

Жители Молдовы ждут от встречи двух лидеров положительных результатов и позитивных перемен в отношения между Кишиневом и Москвой. Согласно опросу в Facebook, большинство граждан республики надеются, что по итогам визита будет достигнута договоренность по миграционной политике и возвращению молдавской продукции на российский рынок.

Политолог Николай Цвятков заявил, что сам по себе визит президента Молдовы в Москву и встреча лидеров двух государств — это очень серьезный результат. Аналитик обратил внимание и на сравнительно быстрые сроки организации встречи двух президентов.

«Это нельзя недооценивать, учитывая обстановку и как долго шли к этому. Воспринимать эту поездку как рядовое событие нельзя. Подобная встреча стала результатом большой проделанной работы и следствием итогов президентских выборов, которые прошли в Молдове в конце 2016 года», — сказал собеседник.

По его мнению, вряд ли можно ожидать серьезных подвижек в решении закоренелых вопросов. «Но список мнений или формирование некого протокола о намерениях или дорожной карты можно уже ожидать», — считает Цвятков.

Скорее всего, полагает эксперт, стороны подчеркнут важность развития российско-молдавских отношений и обозначат темы, которые будут обсуждаться на кратко-, средне- и долгосрочный периоды.

«По итогам этого визита уже можно говорить, как будут построены отношения между Москвой и Кишиневом дальше. Может быть, будет сделано заявление, так сказать, хорошего тона. Вполне возможно, что сразу по итогам встречи президентов будет объявлено о достижении договоренности по определенной проблеме», — заключил Цвятков.

После визита в Москву Додон намерен посетить Брюссель.