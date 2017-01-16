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10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев променял Верхотурье на Екатеринбург

В Крещение.

Источник: УралИнформБюро

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев решил отказаться от традиции коллективных поездок с министрами в духовную столицу Урала на Крещение — этом году VIP-купаний в Верхотурье не будет, передает «Уралинформбюро».

В то же время, как уточнили агентству в департаменте информационной политики, от самой крещенской традиции Евгений Куйвашев не отказывается — нырять в прорубь он планирует в пределах Екатеринбурга. Не исключено, что на Шарташе, где обычно организуется главная купель, но конкретное место еще согласуется.

Стоит напомнить, что практика коллективных поездок областного правительства в Верхотурье существовала несколько лет. Для министров и сопровождавших их журналистов за счет бюджета резервировался на день целый поезд. Теперь с этими расходами будет покончено.

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