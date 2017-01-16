ФССП обнародовала на сайте список легальных коллекторских агентств

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФССП, по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств , «соответствующие сведения внесены в государственный реестр».

Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.