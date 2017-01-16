Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
8Крушение грузового Boeing в Киргизии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:56 (мск), источник: Интерфакс

ФССП обнародовала на сайте список легальных коллекторских агентств

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала на своем сайте перечень коллекторских агентств, на текущий момент в нем фигурирует 26 таких организаций.

Источник: РИА "Новости"

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-бюро ФССП, по результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, «соответствующие сведения внесены в государственный реестр».

Читайте также
Нотариусов вписали в кредиты

Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Положения закона не распространяются на долги по жилищно-коммунальным услугам, в том числе по водо-, тепло- и газоснабжению, электроэнергии и обращению с отходами. Исключения составят случаи, если взыскание таких долгов будет передано кредитной организации или профессиональному взыскателю.

Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь