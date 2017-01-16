Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Хабаровск вошел в глобальный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Его инициатором в минувшем году стал лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Реализация данного проекта вошла в перечень основных направлений стратегического развития нашей страны, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

В этом году на условиях со-финансирования дальневосточная столица претендует на получение более миллиарда рублей, которые сможет потратить на комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и развитие своей улично-дорожной сети. Об этом сообщил вице-мэр города Хабаровска Валерий Лебеда.

«Такой крупный грант на эти цели Хабаровск получает впервые. Наравне с другими городами нашей страны мы представили на федеральный конкурс свою программу и, единственные на Дальнем Востоке, выиграли этот грант. На сегодняшний день окончательные правила по его использованию еще не определены, но федеральный центр установит их в ближайшее время, и мы точно будем знать, как и на что мы сможем потратить выигранные деньги», — рассказал вице-мэр.

Как пояснила заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Наталья Бурцева, в 2017 году Хабаровск в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования в общей сложности сможет получить 1,186 млрд рублей, из которых 593 млн рублей составит непосредственно федеральный грант, 475,4 млн рублей будут выделены городу из краевой казны, а 118,6 млн рублей по условиям конкурса дальневосточная столица должна потратить из собственного бюджета.

«Главные цели этого глобального проекта видны из его названия: обеспечение качества дорог и безопасности движения по ним. Поэтому полученные средства будут направлены на строительство трасс, ремонт дорожного покрытия, нанесение современной пластиковой дорожной разметки, установку дорожных знаков повышенной видимости, новых светофоров, систем видеонаблюдения как на скоростных участках дорог, так и на перекрестках, и подключение их к сети “Безопасный город”, обновление технического оснащения и программного обеспечения хабаровского Центра управления дорожным движением, обустройство пешеходных переходов в районе детских образовательных учреждений и многое другое. Например, в текущем году солидных финансовых затрат потребует улица Краснореченская, реконструкцию которой необходимо завершить. А с наступлением тепла встанет вопрос проведения ямочного ремонта проезжей части», — рассказала Наталья Бурцева.