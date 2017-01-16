Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Бишкеке, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей. Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также кыргызскому народу», — распространила сообщение пресс-служба Акорды.