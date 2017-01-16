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10:16 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Бишкеке

Авиакатастрофа близ аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана случилась 16 января около 07.30 по местному времени.

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фотографий
14
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Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Бишкеке, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей. Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также кыргызскому народу», — распространила сообщение пресс-служба Акорды.

Авиакатастрофа близ аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана случилась 16 января около 07.30 по местному времени. Разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing 747−400 не имеет отношения к Turkish Airlines. Из-за трагедии в столице Кыргызстана отменен вылет рейса KC152 из Бишкека в Астану, запланированный на 10.45, а также прилет рейса KC151 из Астаны, запланированный на 9.45. При этом по расписанию отправится ряд рейсов в Ош, Джалал-Абад, Урумчи, Москву, Новосибирск и рейс в Алматы, запланированный на 18.55. Также по расписанию произойдет вылет в Алматы, планируемый на 20.05.

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