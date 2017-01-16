Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Бишкеке
Авиакатастрофа близ аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана случилась 16 января около 07.30 по местному времени.
Авиакатастрофа близ аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана случилась 16 января около 07.30 по местному времени.
Назарбаев соболезнует в связи с крушением самолета в Бишкеке, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей. Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также кыргызскому народу», — распространила сообщение
Авиакатастрофа близ аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана случилась 16 января около 07.30 по местному времени. Разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing 747−400 не имеет отношения к Turkish Airlines.