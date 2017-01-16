Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов

В ролике заметны вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а так же вертолеты Ми-25 (экспортная модификация советского Ми-24Д) ВВС Сирии. Кроме того, военное ведомство показало действия сирийской армии.

В настоящее время в Сирии действуют российские боевые вертолеты всех трех указанных выше современных типов, а так же модернизированные Ми-24. Кроме них, российская группировка располагает вертолетами Ми-8 различных модификаций, а так же корабельными вертолетами Ка-27 авиации ВМФ.

По имеющейся информации, российские вертолеты применяются для поддержки действий сирийской армии и российских сил специальных операций.