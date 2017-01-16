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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов

Министерство обороны Сирии опубликовало видео с демонстрацией работы российских боевых вертолетов.

Источник: Reuters

В ролике заметны вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а так же вертолеты Ми-25 (экспортная модификация советского Ми-24Д) ВВС Сирии. Кроме того, военное ведомство показало действия сирийской армии.

Фоторепортаж
Год военной операции России в Сирии

В настоящее время в Сирии действуют российские боевые вертолеты всех трех указанных выше современных типов, а так же модернизированные Ми-24. Кроме них, российская группировка располагает вертолетами Ми-8 различных модификаций, а так же корабельными вертолетами Ка-27 авиации ВМФ.

По имеющейся информации, российские вертолеты применяются для поддержки действий сирийской армии и российских сил специальных операций.

Группа российских войск в Сирии, поддерживающая официальный Дамаск в борьбе с исламистами, действует с сентября 2015 года. Основными опорными пунктами группы является военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим.

Комментарии
10
Игорь Переделкин
Не отдыхается пиндосовским хомячкам АБ и Sergey. Все пыхтят на славу своего кармана. И что пытаются доказать? Тем что пиндосия круче яиц и выше звезд? Только забыли что уже сами в клоаке по самые нехочухи.
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Антон С.
Слышь, клоун, а ты, типа, тут самый знающий? К какую новость не залезь - везде ты со своим поносом. Как вариант - в реале умничать не дают, в щи выхватываешь, а тут вроде как безопасно....
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Олег Ефименко
АБ, ты паразит че, там был? С исламистами?
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