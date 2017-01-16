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10:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Единая Россия» выдвинет Красноштанова и Дубровина на довыборы в Заксобрание Приангарья

Партия подвела итоги праймериз.

Оргкомитет «Единой России» подвел итоги предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты областного парламента. Председатель региональной счетной комиссии Владислав Буханов подчеркнул, что подсчет голосов прошел планово, легитимность процедуры соблюдена. По его словам, на счетные участки «Единой России» пришли 8778 человек (по округу № 3 — 5694 человек, по округу № 11 — 3084 человека). Победителями праймериз стали генеральный директор ООО «Финансово-строительной компании «ДомСтрой» Антон Красноштанов — 4284 голоса (округ № 3) и депутат Думы Братска, исполнительный директор Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин — 2994 голоса (округ № 11). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

«Явка была очень высокой. Для сравнения: по округу № 3 на основных выборах в 2013 году приняли участие 16208 человек, а сейчас — 5694 человека, что составило 35% от количества проголосовавших в 2013 году», — отметил Владислав Буханов.

Член оргкомитета Александр Ханхалаев, посетив пункты голосования, обратил внимание на высокий уровень организации процедуры. Он также отметил уровень подготовки кандидатов.

«Конкуренция наблюдалась высокая. Кандидаты мобилизовали своих сторонников, поэтому результат закономерен», — сказал Александр Ханхалаев.

Участники предварительного голосования набрали следующее количество голосов избирателей: по округу № 3 — генеральный директор ООО «Финансово-строительной компании «ДомСтрой» Антон Красноштанов — 4284 голоса (75,24%); директор энергозавода-главный энергетик Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут’Алексей Савельев — 1372 голоса (24,01%); индивидуальный предприниматель Илья Яковенко — 99 голосов (1,74%), по округу № 11 — депутат Думы Братска, исполнительный директор Благотворительного фонда «Сибирский характер Александр Дубровин — 2994 голоса (97,08%) и генеральный директор ООО «Дента’Денис Тверитин — 125 голосов (4,05%).

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