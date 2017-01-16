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10:32 (мск), источник: NewsKo

Отставные министры остались довольны встречами с губернатором Пермского края

Встретились, поговорили.

На прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл несколько встреч с отправленными в отставку краевыми министрами, работающими сейчас с приставкой и. о. Чиновники отчитались перед главой региона о проделанной в прошлом году работе и рассказали о планах на текущий год. По итогам встреч губернатор сделает вывод — кого оставлять в правительстве, а кого отправить на вольные хлеба как «неэффективного». «Новый компаньон» пообщался с вызванными на губернаторский ковёр министрами и узнал, какие выводы для себя они сделали по итогам аудиенции.

«Не могу отвечать за кадровые решения губернатора, но встреча прошла в доброжелательной обстановке, — рассказала “Новому компаньону и. о. министра образования и науки Пермского края” Раиса Кассина. — Виктор Фёдорович внимательно выслушал отчёт о деятельности министерства в 2016 году и дал мне несколько поручений на будущий год. Поэтому, я считаю, что не нужно думать о возможных кадровых перестановках, а нужно работать, исполнять поручения главы региона».

Отметим, что губернатор поставил перед краевым минобром задачу развивать отдалённые территории, где сегодня «уменьшается количество почтовых отделений, банков, налоговых инспекций, оптимизируются объекты здравоохранения, образования». По мнению главы региона, нужно удержать интеллигенцию на селе, продолжать строительство детских садов. Раиса Кассина, в свою очередь, заверила Басаргина, что программы по укреплению интеллигенции на селе уже начали разрабатываться.

И. о. «социального» вице-премьера Ирина Ивенских также осталась довольна встречей с губернатором и считает, что по социальным программам Пермский край является флагманом среди регионов Российской Федерации.

«Это была обычная встреча, которые губернатор проводит с министрами по итогам рабочего года, — рассказала “Новому компаньону” Ирина Ивенских. — Встреча прошла в нормальной рабочей обстановке. Я отчиталась об итогах нашей работы и могу сказать, что Пермский край по выполнению президентских указов выглядит очень достойно среди других регионов страны. Мы строим садики и школы, в рамках ликвидации второй смены, развиваем НКО…».

В этом году, по словам «социального» вице-премьера, особое внимание планируется уделить вопросам повышения зарплаты социальным работникам, сотрудникам культурной сферы и младшим медицинским работникам. «Есть механизмы, и своими методическими разработками в этом вопросе мы делимся и с Российской Федерацией», — сообщила зампред.

Губернатор, в свою очередь, поставил перед госпожой Ивенских задачи в будущем году продолжать программы по поддержке дошкольных и общеобразовательных учреждений, по инклюзивному образованию, увеличить количество международных исследовательских групп, реализовать проекты по «Доступной среде».

«Независимо от экономической ситуации все социальные обязательства перед населением должны выполняться», — подчеркнул Виктор Басаргин.

Перед и. о. министра территориального развития Романом Кокшаровым губернатор поставил задачу — «чтобы в территориях были не программы выживания, а программы развития». Сейчас, по мнению главы региона, их недостаточно. В связи с этим он поинтересовался у министра, что тот собирается делать, чтобы изменить ситуацию.

«В этом году мы переходим на программное управление, — отметил Роман Кокшаров. — Уже организована проектная группа, проектный офис при министерстве, будут созданы проектные группы и в муниципалитетах».

Кокшаров подчеркнул, что в этом году акцент будет сделан на развитии моногородов Пермского края. В 2016 году край и Фонд развития моногородов подписали соглашения о сотрудничестве по развитию Красновишерска и Тёплой Горы, Минэкономразвития РФ одобрило решение о создании в Чусовом территории опережающего социально-экономического развития.

Напомним, 29 декабря губернатор Пермского Виктор Басаргин в рамках проведения административной реформы отправил краевое правительство в отставку. Причиной этого стало якобы ненадлежащее исполнение его членами своих полномочий и оценка целевых показателей по реализации государственных программ. Пока же находящееся в отставке правительство продолжает работать до формирования нового состава.

Планировалось, что в новом составе правительства функции его председателя возьмёт на себя сам губернатор. Однако, как рассказал «Новому компаньону» премьер-министр края Геннадий Тушнолобов, на сегодняшний день он является полноправным председателем правительства и никаких тенденций для изменения ситуации он пока не видит.

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