КНБ подтвердил задержание и арест Баглана Майлыбаева
Бывший заместитель руководителя Администрации президента РК арестован по подозрению в разглашении государственных секретов.
Бывший заместитель руководителя Администрации президента РК арестован по подозрению в разглашении государственных секретов.
Вместе с Майлыбаевым задержан еще один бывший сотрудник АП РК — Н. Галихин. 14 января суд санкционировал арест подозреваемых сроком на два месяца.
«12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 185 (“Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов”) Уголовного кодекса Республики Казахстан задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Б. Майлыбаев и Н.
Галихин», — говорится в сообщении
По местам жительства задержанных произведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Майлыбаев и Галихин водворены в изолятор временного содержания. О задержании Майлыбаева СМИ сообщили 15 января, однако официального подтверждения этой информации не было.