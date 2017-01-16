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10:29 (мск), источник: 365info.kz

КНБ подтвердил задержание и арест Баглана Майлыбаева

Бывший заместитель руководителя Администрации президента РК арестован по подозрению в разглашении государственных секретов.

Источник: 365info.kz

Вместе с Майлыбаевым задержан еще один бывший сотрудник АП РК — Н. Галихин. 14 января суд санкционировал арест подозреваемых сроком на два месяца.

«12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 185 (“Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов”) Уголовного кодекса Республики Казахстан задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Б. Майлыбаев и Н.
Галихин», — говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

По местам жительства задержанных произведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Майлыбаев и Галихин водворены в изолятор временного содержания. О задержании Майлыбаева СМИ сообщили 15 января, однако официального подтверждения этой информации не было.

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