КНБ подтвердил задержание и арест Баглана Майлыбаева

Вместе с Майлыбаевым задержан еще один бывший сотрудник АП РК — Н. Галихин. 14 января суд санкционировал арест подозреваемых сроком на два месяца.

«12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 185 (“Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов”) Уголовного кодекса Республики Казахстан задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Б. Майлыбаев и Н.

Галихин», — говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

По местам жительства задержанных произведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Майлыбаев и Галихин водворены в изолятор временного содержания. О задержании Майлыбаева СМИ сообщили 15 января, однако официального подтверждения этой информации не было.