МИД рассказал, чего ждет от безвизового режима и иностранцев в Беларуси

Страны, для которых будет действовать краткосрочный безвизовый въезд в нашу страну, отбирались по нескольким критериям: значимость партнера для Беларуси и фактор взаимности. Игорь Фисенко подчеркнул, что не случайно в перечне стран можно увидеть и достаточно экзотические государства, такие как Микронезия, Само и так далее. Они приняли подобные решения в отношении нашей страны, поэтому в рамках взаимности белорусская сторона также включила их в список.

Кроме этого, начальник Главного консульского управления МИД объяснил, почему данное нововведение будет действовать лишь при въезде через аэропорт. Это обусловлено тем, что аэропорт был недавно реконструирован и теперь готов принять дополнительных гостей, тогда как в наземных пунктах пропуска имеются некоторые проблемы, например, очереди.

Игорь Фисенко рассказал, что в первую очередь Беларусь рассчитывает на приток дополнительных иностранных туристов. Он также отметил, что и бизнесмену будет проще прилететь в РБ, если он спонтанно принял решение. А для тех, кто достаточно часто приезжает в нашу страну, пяти дней будет вполне хватать, чтобы побыть с родственниками и вернуться обратно.