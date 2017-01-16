Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Встречаем старый Новый год с детьми
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
11:08 (мск), источник: БЕЛТА

МИД рассказал, чего ждет от безвизового режима и иностранцев в Беларуси

Начальник Главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Фисенко пятнадцатого января в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, чего РБ ждет от безвизового режима и иностранцев в Беларуси.

Источник: Reuters

Страны, для которых будет действовать краткосрочный безвизовый въезд в нашу страну, отбирались по нескольким критериям: значимость партнера для Беларуси и фактор взаимности. Игорь Фисенко подчеркнул, что не случайно в перечне стран можно увидеть и достаточно экзотические государства, такие как Микронезия, Само и так далее. Они приняли подобные решения в отношении нашей страны, поэтому в рамках взаимности белорусская сторона также включила их в список.

Кроме этого, начальник Главного консульского управления МИД объяснил, почему данное нововведение будет действовать лишь при въезде через аэропорт. Это обусловлено тем, что аэропорт был недавно реконструирован и теперь готов принять дополнительных гостей, тогда как в наземных пунктах пропуска имеются некоторые проблемы, например, очереди.

Игорь Фисенко рассказал, что в первую очередь Беларусь рассчитывает на приток дополнительных иностранных туристов. Он также отметил, что и бизнесмену будет проще прилететь в РБ, если он спонтанно принял решение. А для тех, кто достаточно часто приезжает в нашу страну, пяти дней будет вполне хватать, чтобы побыть с родственниками и вернуться обратно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь