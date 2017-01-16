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11:27 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп ожидает от руководителей разведки и СМИ извинений за сообщения о якобы подготовленном Россией компромате на него.

Источник: AP 2016

Ранее некоторые американские СМИ написали со ссылкой на якобы полученные разведкой документы, что российская сторона собирала компрометирующие материалы на Трампа. Сам избранный президент назвал этот документы фальшивкой. В Москве также опровергли, что собирали компромат на избранного президента США.

«Те руководители разведки допустили в данном случае ошибку. А когда люди ошибаются, они должны ИЗВИНЯТЬСЯ», — написал Трамп в своем твиттере.

«СМИ также должны принести извинения», — добавил избранный президент США.

«Уже на протяжении многих лет наша страна глубоко разобщена, зла и недоверчива. Многие говорят, что это никогда не изменится, слишком глубоко укоренилась ненависть. ЭТО ИЗМЕНИТСЯ!!!» — написал Трамп.

Справка
Дональд Трамп. За что его любят и ненавидятАнкета самого эксцентричного президента Америки.
Комментарии
3
Евдокия Сухочевская
⇖⇖ Одинокие красавицы твоего города в поиске развлечений...
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Л. Оксана
Пока он просит извиниться, за тем предупредит, ну, а потом начнет действовать. Молодец, не злой он...
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А Б
Вообще-то Трамп вправе подать в суд на те структуры, которые, как он считает, опозорили его честное и незапятнанное имя. Демократические процедуры судебной системы США допускают такие иски. Трампу действительно нужно так и сделать, тогда незапятнанность его репутации будет подтверждена в судебном порядке.
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