Исполняющим обязанности главы КТТУ назначили главного инженера предприятия

Как сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь КТТУ Дмитрий Вохмянин, исполняет обязанности главы предприятия главный инженер Геннадий Фролов. Когда назначат нового руководителя пока неизвестно.

Как сообщали Юга.ру, директор МУП «КТТУ» Алексей Князев написал заявление об увольнении. Нового руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления обещали представить в ближайшее время.

Также Вохмянин прокомментировал информацию о конкурсе на закупку трехсекционного трамвая. На портале госзакупок 30 декабря 2016 года разместили тендер, в нем единственный лот — поставка трехсекционного трамвая. Начальная (максимальная) цена договора — 82 млн рублей.

«Закупочная процедура продолжается. В интересах соблюдения требований процедуры закупки дополнительные комментарии и пояснения до момента ее окончания предоставить не сможем», — сказал он.

В Краснодаре курсируют два трехсекционных трамвая — «Витязь» и «Метелица». Второй начал работать в тестовом режиме в Краснодаре с 1 июля 2016 года. Планировалось, что он пробудет в Краснодаре три месяца, однако, по словам Вохмянина, срок тестовой эксплуатации трамвая несколько раз продлевался по соглашению сторон и завершился 31 декабря 2016 года.

«Витязь» прибыл в Краснодар 9 апреля 2016 года. Стартовая цена нового трамвая составила 70 млн рублей.