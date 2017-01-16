Исполняющим обязанности главы КТТУ назначили главного инженера предприятия
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Как сообщил порталу Юга.ру
Как сообщали Юга.ру, директор МУП «КТТУ» Алексей Князев написал заявление об увольнении. Нового руководителя Краснодарского
Также Вохмянин прокомментировал информацию о конкурсе на закупку трехсекционного трамвая. На портале госзакупок 30 декабря 2016 года разместили тендер, в нем единственный лот — поставка трехсекционного трамвая. Начальная (максимальная) цена договора — 82 млн рублей.
«Закупочная процедура продолжается. В интересах соблюдения требований процедуры закупки дополнительные комментарии и пояснения до момента ее окончания предоставить не сможем», — сказал он.
В Краснодаре курсируют два трехсекционных трамвая — «Витязь» и «Метелица». Второй начал работать в тестовом режиме в Краснодаре с 1 июля 2016 года. Планировалось, что он пробудет в Краснодаре три месяца, однако, по словам Вохмянина, срок тестовой эксплуатации трамвая несколько раз продлевался по соглашению сторон и завершился 31 декабря 2016 года.
«Витязь» прибыл в Краснодар 9 апреля 2016 года. Стартовая цена нового трамвая составила 70 млн рублей.