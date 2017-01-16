В Минске началось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

«В эти минуты в Минске проходит заседание всех 4 рабочих подгрупп, у каждой из них свой блок вопросов. С утра в МИДе подтвердили информацию, что во второй половине дня состоится основной раунд переговоров, ожидаются основные участники из Украины, вся делегация во главе с Леонидом Кучмой», — сообщает корреспондент.

Темы переговоров связаны с комплексом нерешенных вопросов прошлого года, отмечает корреспондент «112 Украина».

«В первую очередь это вопросы безопасности. Среди вопросов — согласование новых участков безопасности, это Дебальцево, Саханка, Кумачево и Комсомольское. Еще одна тема — пакет политических вопросов. Сюда относятся особый статус Донбасса и возможность проведения выборов. Также будет вопрос обмена пленными. Вечером будут известны результаты переговоров», — сообщил он.

Отметим, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма уже вылетел в Минск на заседание группы, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, последняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была 21 декабря 2016 года, во время которой стороны договорились о прекращении огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.