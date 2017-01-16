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11:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Омелян выразил недовольство работой Бальчуна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости разработать антикризисный план действий, призванный разрешить проблемы, которые возникли с «Укрзализныцей» не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Руководство «Укрзализныци» должно отчитаться о своей работе в 2016 году, чтобы исправить ошибки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Эспрессо.TV».

Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства «Укрзализныци» на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, госепрдприятие на эти замечания реагирует, иногда — нет.

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«Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее — невозможно», — отметил Омелян.

Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, призванный разрешить проблемы, которые возникли с «Укрзализныцей» не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна, он отметил, что недоволен.

«Я — нет (недоволен. — Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата», — подытожил Омелян.

Ранее Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.

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