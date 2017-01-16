В МИД Беларуси объяснили, почему не стоит ожидать отмены виз от ЕС

Как пояснил представитель МИД, страны Евросоюза не могут принимать решение о введении краткосрочного безвизового въезда без одобрения Брюсселя. Для этого не существует никакой схемы.

МИД рассказал, чего ждет от безвизового режима и иностранцев в Беларуси

— Поэтому надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия смогут сделать что-то подобное, в обозримом будущем невозможно, — пояснил Игорь Фисенко.

Напомним, Александр Лукашенко подписал Указ № 8 Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Документ предусматривает пятидневный безвизовый въезд в Беларусь через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ действует для 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и некоторых других.

Подготовила Алина Янчур.