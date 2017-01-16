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11:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В МИД Беларуси объяснили, почему не стоит ожидать отмены виз от ЕС

Надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия сделают ответные шаги по вопросу краткосрочных поездок без виз невозможно, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко в интервью программе Контуры телеканала ОНТ от 15 января.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как пояснил представитель МИД, страны Евросоюза не могут принимать решение о введении краткосрочного безвизового въезда без одобрения Брюсселя. Для этого не существует никакой схемы.

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—  Поэтому надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия смогут сделать что-то подобное, в обозримом будущем невозможно, — пояснил Игорь Фисенко.

Напомним, Александр Лукашенко подписал Указ № 8 Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Документ предусматривает пятидневный безвизовый въезд в Беларусь через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ действует для 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и некоторых других.

Подготовила Алина Янчур.

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