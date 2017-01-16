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11:48 (мск), источник: Om1.ru

Вижевитову не собираются сокращать с работы в ближайшее время

В правительстве Омской области официально прокомментировали перераспределение обязанностей заместителя губернатора Татьяны Вижевитовой, третий месяц находящейся на больничном. О сокращении чиновницы речи пока не идет.

Источник: Reuters

Перераспределение обязанностей заместителя губернатора Омской области Татьяны Вижевитовой, заболевшей на фоне слухов о ее возможной отставке, взбудоражило медийное сообщество, но, как выяснилось, об увольнении или сокращении чиновницы речи пока не идет.

Подобная практика возлагать обязанности на других сотрудников является стандартной, если кто-то отсутствует на работе длительное время. Правда, обычно весь функционал передается заместителю руководителя, но в случае с Татьяной Вижевитовой это было невозможно, так как у нее не было заместителей.

Как выяснилось, перемены в структуре облправительства не свидетельствуют о готовящемся увольнении Вижевитовой или сокращении должности одного из заместителей. По крайней мере, в аппарате губернатора эту версию опровергли.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области:

 — У нас нет никаких документов, свидетельствующих об увольнении Татьяны Вижевитовой или сокращении должности одного из заместителей, поэтому давать комментарии на эту тему некорректно. Как вообще можно уволить человека, если он находится на больничном? Татьяны Анатольевны нет, поэтому до ее выхода на работу обязанности распределены между другими замами. Это обычная практика и комментировать тут нечего.

Руководитель аппарата также отметил, что работа облправительства не может быть парализована из-за болезни кого-то из сотрудников, поэтому действия губернатора Виктора Назарова, распорядившегося перераспределить функционал, вполне логичны. Напомним, информация о передаче обязанностей отсутствующей на работе чиновницы ее более здоровым коллегам просочилась сегодня в омские СМИ.

Как выяснилось, указ губернатора Омской области № 218 уже опубликован на одном из правовых порталов. Согласно документу, обязанности заместителя губернатора Татьяны Вижевитовой, находящейся на больничном с 27 октября 2016 года, были еще накануне распределены между двумя оставшимися в строю заместителями — первым замом Андреем Новоселовым и заместителем Владимиром Компанейщиковым.

В итоге Компанейщиков будет временно курировать культуру и образование, а оставшуюся часть социального блока, включая медицину и социальную защиту, — Новоселов.

Указ был подписан еще 26 декабря 2016 года. Вижевитова спешно ушла на больничный после неожиданной отставки министра спорта Константина Подбельского, покинувшего облправительство 19 октября 2016 года. Тогда же появились слухи о ее возможном увольнении, но, вопреки прогнозам, чиновница в отставку не ушла, но оказалась на больничном. После новогодних каникул Вижевитова на работу так и не вышла, и, судя по всему, эта ситуация прогнозировалась в облправительстве, так как ее функционал был поделен коллегами за четыре дня до праздника.

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