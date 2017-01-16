В администрации Таганрога произошли кадровые изменения

Ранее она работала начальником управления образования, директором вуза и проректором по педагогическому образованию РГЭУ (РИНХ).

Кроме того, директором управления защиты от ЧС населения и территории города стал Владимир Галушка. До этого Владимир Анатольевич занимал руководящие должности в органах внутренних дел, а также трудился старшим госинспектором по маломерным судам.