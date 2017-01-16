В администрации Таганрога произошли кадровые изменения
На должность замглавы города по социальным вопросам назначена Ирина Голубева.
На должность замглавы города по социальным вопросам назначена Ирина Голубева.
Ранее она работала начальником управления образования, директором вуза и проректором по педагогическому образованию РГЭУ (РИНХ).
Кроме того, директором управления защиты от ЧС населения и территории города стал Владимир Галушка. До этого Владимир Анатольевич занимал руководящие должности в органах внутренних дел, а также трудился старшим госинспектором по маломерным судам.