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12:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В администрации Таганрога произошли кадровые изменения

На должность замглавы города по социальным вопросам назначена Ирина Голубева.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ранее она работала начальником управления образования, директором вуза и проректором по педагогическому образованию РГЭУ (РИНХ).

Кроме того, директором управления защиты от ЧС населения и территории города стал Владимир Галушка. До этого Владимир Анатольевич занимал руководящие должности в органах внутренних дел, а также трудился старшим госинспектором по маломерным судам.

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