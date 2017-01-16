В руководстве администрации Симферополя грядет смена кадров

Согласно документу, на сессии планируется согласовать назначение Александра Овдиенко на должность первого заместителя главы администрации. В свою очередь Сергея Круцюка, который на данный момент занимает этот пост, планируется назначить замглавы администрации.

Кроме того, на внеочередную сессию вынесен вопрос о согласовании назначения Наримана Исаева на должность заместителя главы администрации Симферополя.

Александр Овдиенко избирался депутатом Верховного совета АРК, работал помощником председателя ВС АРК, первым заместителем руководителя секретариата ВС АРК, первым заместителем Симферопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, руководителем Сакской райгосадминистрации.

В конце 2014 года Овдиенко был назначен заместителем руководителя аппарата Государственного совета Республики Крым — начальником информационно-аналитического управления.

Нариман Исаев по образованию юрист, работал заместителем начальника юридического отдела Государственной налоговой инспекции в Симферополе, судьей третейского суда АРК и Высшего арбитражного третейского суда РК.

С апреля 2015 года Исаев работал заместителем начальника — начальником юридического управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым.