Украина готова к плодотворному сотрудничеству с новой администрацией США, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США. Об этом он заявил во время брифинга с вице-президентом США Джо Байденом.

«Я хотел бы выразить слова искренней благодарности, благодарности за советы, за помощь, хорошему другу, вице-президенту Байдену и нынешней администрации США. И очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США», — сказал он.