Украина готова к плодотворному сотрудничеству с новой администрацией США, — Порошенко
Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа.
Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США. Об этом он заявил во время брифинга с
«Я хотел бы выразить слова искренней благодарности, благодарности за советы, за помощь, хорошему другу,
Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа и готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией.