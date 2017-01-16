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12:14 (мск), источник: 112.ua

Украина готова к плодотворному сотрудничеству с новой администрацией США, — Порошенко

Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США. Об этом он заявил во время брифинга с вице-президентом США Джо Байденом.

«Я хотел бы выразить слова искренней благодарности, благодарности за советы, за помощь, хорошему другу, вице-президенту Байдену и нынешней администрации США. И очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США», — сказал он.

Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа и готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией.

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