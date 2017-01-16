Замглавы Роспотребнадзора Приангарье отстранили от должности
Кировский районный суд Иркутска временно отстранил от должности заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Приангарью Михаила Лужнова.
Кировский районный суд Иркутска временно отстранил от должности заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Приангарью Михаила Лужнова.
Чиновнику назначили ежемесячное госпособие в размере прожиточного минимума России. Решение об отстранении не вступило в законную силу. В течение 10 суток его можно обжаловать.
Кроме того, Иркутский областной суд оставил без изменения решение кировского районнного суда, оставив Михаила Лужнова под подпиской о невыезде. Апелляционное представление прокуратуцры не удовлетворено, сообщает
Напомним, что заместителя руководителя Роспотребнадзора по Приангарью обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность» после массового отравления метанолом в Иркутске.