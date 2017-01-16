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12:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

Замглавы Роспотребнадзора Приангарье отстранили от должности

Кировский районный суд Иркутска временно отстранил от должности заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Приангарью Михаила Лужнова.

Чиновнику назначили ежемесячное госпособие в размере прожиточного минимума России. Решение об отстранении не вступило в законную силу. В течение 10 суток его можно обжаловать.

Кроме того, Иркутский областной суд оставил без изменения решение кировского районнного суда, оставив Михаила Лужнова под подпиской о невыезде. Апелляционное представление прокуратуцры не удовлетворено, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что заместителя руководителя Роспотребнадзора по Приангарью обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность» после массового отравления метанолом в Иркутске.

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