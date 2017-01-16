Депутат Карагусова высказалась о досрочном изъятии пенсионных накоплений

«Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты. Не секрет, что у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что жить», — сказала она в кулуарах мажилиса.

По ее словам, этот вопрос надо «очень тщательно обсудить».

«Солидарной пенсии уже не будет, останется только две — накопительная и базовая пенсия. Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. Чтобы не получилось так, что потом человеку по выходу на пенсию не на что было жить», — пояснила Г. Карагусова.