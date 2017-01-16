Депутат Карагусова высказалась о досрочном изъятии пенсионных накоплений
По мнению, депутата, можно разрешить снимать половину из накопленного.
По мнению, депутата, можно разрешить снимать половину из накопленного.
Депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова высказала своё мнение о досрочном изъятии пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
«Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты. Не секрет, что у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что жить», — сказала она в кулуарах мажилиса.
По ее словам, этот вопрос надо «очень тщательно обсудить».
«Солидарной пенсии уже не будет, останется только две — накопительная и базовая пенсия. Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. Чтобы не получилось так, что потом человеку по выходу на пенсию не на что было жить», — пояснила Г. Карагусова.