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12:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина готова к плодотворному сотрудничеству с Трампом — Порошенко

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства Соединенных Штатов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, рассчитывает, что «украинский вопрос» будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

«Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», — сказал Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом.

Он также выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства США.

В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины».

Ранее американский сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Киев заявил, что окружение избранного президента США Дональда Трампа поддерживает Украину.

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