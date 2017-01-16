Украина готова к плодотворному сотрудничеству с Трампом — Порошенко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, рассчитывает, что «украинский вопрос» будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

«Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», — сказал Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом.

Он также выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства США.

В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины».

Ранее американский сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Киев заявил, что окружение избранного президента США Дональда Трампа поддерживает Украину.