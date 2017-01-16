Украина готова к плодотворному сотрудничеству с Трампом — Порошенко
Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства Соединенных Штатов.
Президент Петр Порошенко выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства Соединенных Штатов.
КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, рассчитывает, что «украинский вопрос» будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.
«Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства
Он также выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться «среди первых приоритетов» нового руководства США.
В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть «партнером Украины».
Ранее американский сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Киев заявил, что окружение избранного президента США Дональда Трампа поддерживает Украину.