Новосибирский депутат требует ужесточить меры за высадку детей из автобусов

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в воскресенье в Новосибирске кондуктор автобуса № 95 выгнала из автобуса шестиклассницу, которая возвращалась домой после спортивной тренировки в связи с тем, что у ребенка с собой не оказалось денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. СК уже начал проверку этой информации. В Новосибирске в воскресенье температура воздуха составляла около минус 25 градусов.

«В подобных случаях никаких разговоров не должно быть, должны приниматься жесткие меры — тем более в морозы. К сожалению, это не первый случай. На эту тему уже проведены соответствующие инструктажи. Глубоко убежден, такие перевозчики и такие кондукторы не должны работать на маршрутах», — приводит слова депутата пресс-служба заксобрания.

Ильенко считает, что экипажи автобусов в гонке за прибылью часто «пускаются во все тяжкие». «Рычаги воздействия есть и у собственников, и у мэрии, согласно договорам. И пусть в них не указано черным по белому, что нельзя детей выгонять на мороз. В данных случаях формальный подход недопустим», — заявил он.

Это второй в городе подобный случай за зиму. В ноябре школьника дважды выгнали из автобуса на улицу в 30-градусный мороз, не приняв карту для оплаты проезда. Наличных денег, чтобы оплатить поездку у него не было. Подобный случай произошел недавно и в Екатеринбурге, где в автобус не пустили без денег девятилетнюю девочку.