Шалару создает новую партию

По его словам, вчера была создана инициативная группа будущей партии. Как она будет называться — пока не известно.

На этой неделе Шалару намерен встретиться с представителями партии «Правые», а также Либерал-реформаторской партии. Вместе с тем, он считает, что объединить все правые партии не представляется возможным.