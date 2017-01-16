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12:39 (мск), источник: Noi.md

Шалару создает новую партию

Формирование будет продвигать европейскую интеграцию, рассказал он в интервью для Pro TV.

Источник: Noi.md

По его словам, вчера была создана инициативная группа будущей партии. Как она будет называться — пока не известно.

На этой неделе Шалару намерен встретиться с представителями партии «Правые», а также Либерал-реформаторской партии. Вместе с тем, он считает, что объединить все правые партии не представляется возможным.

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Напомним, на прошлой неделе Анатол Шалару заявил, что больше не хочет быть членом Либеральной партии, так как Михай Гимпу превратил ее в личное SRL.

Ранее Гимпу обвинил Шалару в намерении разрушить политическое формирование и отозвал у него политическую поддержку, а позже попросил Павла Филипа отправить Шалару в отставку с должности министра обороны.

Соответствующий указ позднее подписал Игорь Додон, который дал понять, что не приемлет на этот пост другую кандидатуру либералов — Валерия Мунтяну.

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