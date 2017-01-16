Шалару создает новую партию
Формирование будет продвигать европейскую интеграцию, рассказал он в интервью для Pro TV.
Формирование будет продвигать европейскую интеграцию, рассказал он в интервью для Pro TV.
По его словам, вчера была создана инициативная группа будущей партии. Как она будет называться — пока не известно.
На этой неделе Шалару намерен встретиться с представителями партии «Правые», а также
Напомним, на прошлой неделе Анатол Шалару заявил, что больше не хочет быть членом Либеральной партии, так как Михай Гимпу превратил ее в личное SRL.
Ранее Гимпу обвинил Шалару в намерении разрушить политическое формирование и отозвал у него политическую поддержку, а позже попросил Павла Филипа отправить Шалару в отставку с должности министра обороны.
Соответствующий указ позднее подписал Игорь Додон, который дал понять, что не приемлет на этот пост другую кандидатуру либералов — Валерия Мунтяну.