Додон выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с крушением самолета

С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие об авиакатастрофе, произошедшей в Кыргызской Республике и повлекшей за собой человеческие жертвы.

От имени Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с кыргызским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний, говорится в сообщении насайтепрезидентуры.

Отмечается, что Додон передал слова поддержки иискренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

К этому часу известно уже о 37погибших и 11пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов на месте крушения Boeing. Сообщается о больших разрушениях: около 15жилых одноэтажных домов буквально стерты с лица земли.

Трагедия случилась рано утром. Заходя на посадку вбишкекский аэропорт Манас в условиях густого тумана, пилоты Boeing пролетели взлетную полосу. Самолет зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Также сообщается, что самолет дважды пытался зайти на посадку, повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Борт задел деревья в200метрах от взлетно-посадочной полосы издание аэронавигации. Об этом со ссылкой на источники в киргизском Минтрансе сообщает местное агентство 24.kg.

Вторник 17января объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.