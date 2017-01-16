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12:32 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон инициирует процедуру отзыва посла Молдовы в Румынии

Президент Республики Молдова Игорь Додон потребовал правительство инициировать процедуру отзыва посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчи, сообщает Actualitati.md со ссылкой на сообщения пресс-секретаря главы государства Иона Чебана.

Источник: Reuters

Отметим, что Игорь Додон заявил, что намерен отозвать посла Молдовы в Румынии, после его заявления о том, что декрет о лишении Траяна Бэсеску гражданства РМ может быть признан неконституционным.

Удивлен, что некоторые послы становятся адвокатами политиков из стран, в которых работают, и, по всей видимости, забывают, какому государству служат. Еще хуже, что они допускают политические комментарии по отношению к государственной власти, делегировавшей их на данный пост. Это говорит либо о недостаточной профессиональной квалификации, либо о политических обязательствах, причиняющих ущерб собственному государству. Его необходимо заменить на человека, который будет лучше понимать свои дипломатические обязанности и интересы Республики Молдова, — отметил глава государства.

Напомним, что 3 января Игорь Додон подписал указ об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску.

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