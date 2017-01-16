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13:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев улетел в Москву: у губернатора насыщенный график

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал рабочую неделю с поездки в Москву.

По некоторым данным, в столице у главы региона назначен ряд встреч, а уже 21 и 22 января Куйвашев примет участие в съезде «ЕР», передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, по неофициальной информации, сегодня Евгений Куйвашев примет участие в прощании с исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), трагически погибшей в авиакатастрофе над Черным морем.

После этого губернатор примет участие в ряде «закрытых» встреч. Не исключено, что речь пойдет о предстоящих выборах главы региона.

А уже 21 и 22 января Евгений Куйвашев примет участие в съезде «Единой России». Планируется, что рамках съезда «медведи» решат, как будет проходить предварительное голосование для отбора претендентов от «ЕР» на губернаторские выборы — по «открытому» или «закрытому» сценарию. Коснется это и Среднего Урала, где главу региона будут выбирать в сентябре 2017 г.

Отметим, что на этой неделе на Среднем Урале также ожидают публикации традиционной программной статьи губернатора. В настоящее время работа над ней пока не завершена.

Ряд политических экспертов ранее заявляли, что Кремль может определиться с исполняющим обязанности губернатора Свердловской области уже в январе. Любопытно, что на минувшей неделе президент Владимир Путин начал серию встреч с губернаторами — он встречался с главами Мурманской области и Адыгеи.

Напомним, среди кандидатов на пост губернатора Свердловской области, помимо действующего главы региона Евгения Куйвашева, традиционно называют главу Нижнего Тагила Сергея Носова, экс-председателя областного правительства Дениса Паслера, главу свердловских «справороссов», депутата Госдумы Александра Буркова и других.

Добавим, как сообщалось ранее, 23 января в столицу с рабочим визитом отправится и полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. В Москве полпред проведет встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, однако, в кулуарах поговаривают и о встречах на самом высоком уровне. В частности, речь также может идти о кандидатурах на пост главы Среднего Урала.

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