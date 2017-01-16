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13:16 (мск), источник: Noi.md

Молдову ждет больничная реформа

В Молдове планируется провести больничную реформу, в рамках которой, как ожидается, будет сокращено число больниц на региональном уровне, но повышено качество оказываемых ими медицинских услуг, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Концепция реформы больничной системы была представлена на заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Глава Кабмина отметил, что в этом году правительство намерено запустить ряд важных для общества реформ, в том числе три реформы, связанные со сферой здравоохранения: реформу больничного сектора, первичной медико-санитарной помощи и реформу сектора надзора за общественным здравоохранением.

«Очень важно иметь четкие политики в этой области, знать, куда мы идем и чего мы хотим достичь, шаг за шагом проходить необходимые этапы. Фрагментарное расходование денег, без четкого видения, не является эффективным», — подчеркнул Павел Филип.

Премьер сказал, что необходима эффективная больничная реформа, обеспечивающая качественные и доступные для граждан медуслуги.

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Согласно концепции больничной реформы, представленной Министерством здравоохранения, эта реформа нацелена на несколько приоритетных задач, а именно: обеспечение качественных медицинских услуг, оптимизацию затрат за счет создания функциональной и экономически эффективной региональной больничной сети, обеспечение условий для устойчивого развития больничного сектора.

Проект предусматривает, что типы больниц и их расположение будет определяться в зависимости от территории охвата, демографической ситуации и существующей инфраструктуры. Предусматривается создание университетской больницы — для повышения квалификации медиков, — где будет вестись и научно-исследовательская работа. Для мониторинга и контроля за внедрением больничной реформы предлагается создать консультативный совет на правительственном уровне.

Участники заседания приветствовали намерение реформировать больничный сектор и заявили, что выступят с предложениями в целях завершения проекта, чтобы в феврале с.г. документ утвердили в правительстве. По проекту выскажутся все заинтересованные стороны, включая представителей парламента, учреждений здравоохранения и НПО.

В заседании приняли участие представители министерств здравоохранения и финансов, Национальной медицинской страховой компании, Государственного университета медицины и фармации, профсоюзов, Союза частных медучреждений, а также Всемирного банка и Швейцарского бюро по сотрудничеству.

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