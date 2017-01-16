Молдову ждет больничная реформа
В Молдове планируется провести больничную реформу, в рамках которой, как ожидается, будет сокращено число больниц на региональном уровне, но повышено качество оказываемых ими медицинских услуг, передает NOI.md.
В Молдове планируется провести больничную реформу, в рамках которой, как ожидается, будет сокращено число больниц на региональном уровне, но повышено качество оказываемых ими медицинских услуг, передает NOI.md.
Концепция реформы больничной системы была представлена на заседании, которое прошло под председательством
Глава Кабмина отметил, что в этом году правительство намерено запустить ряд важных для общества реформ, в том числе три реформы, связанные со сферой здравоохранения: реформу больничного сектора, первичной
«Очень важно иметь четкие политики в этой области, знать, куда мы идем и чего мы хотим достичь, шаг за шагом проходить необходимые этапы. Фрагментарное расходование денег, без четкого видения, не является эффективным», — подчеркнул Павел Филип.
Премьер сказал, что необходима эффективная больничная реформа, обеспечивающая качественные и доступные для граждан медуслуги.
Согласно концепции больничной реформы, представленной Министерством здравоохранения, эта реформа нацелена на несколько приоритетных задач, а именно: обеспечение качественных медицинских услуг, оптимизацию затрат за счет создания функциональной и экономически эффективной региональной больничной сети, обеспечение условий для устойчивого развития больничного сектора.
Проект предусматривает, что типы больниц и их расположение будет определяться в зависимости от территории охвата, демографической ситуации и существующей инфраструктуры. Предусматривается создание университетской больницы — для повышения квалификации медиков, — где будет вестись и
Участники заседания приветствовали намерение реформировать больничный сектор и заявили, что выступят с предложениями в целях завершения проекта, чтобы в феврале с.г. документ утвердили в правительстве. По проекту выскажутся все заинтересованные стороны, включая представителей парламента, учреждений здравоохранения и НПО.
В заседании приняли участие представители министерств здравоохранения и финансов, Национальной медицинской страховой компании, Государственного университета медицины и фармации, профсоюзов, Союза частных медучреждений, а также Всемирного банка и Швейцарского бюро по сотрудничеству.