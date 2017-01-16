Молдову ждет больничная реформа

Концепция реформы больничной системы была представлена на заседании, которое прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Глава Кабмина отметил, что в этом году правительство намерено запустить ряд важных для общества реформ, в том числе три реформы, связанные со сферой здравоохранения: реформу больничного сектора, первичной медико-санитарной помощи и реформу сектора надзора за общественным здравоохранением.

«Очень важно иметь четкие политики в этой области, знать, куда мы идем и чего мы хотим достичь, шаг за шагом проходить необходимые этапы. Фрагментарное расходование денег, без четкого видения, не является эффективным», — подчеркнул Павел Филип.

Премьер сказал, что необходима эффективная больничная реформа, обеспечивающая качественные и доступные для граждан медуслуги.