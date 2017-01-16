МВФ требует повысить пенсионный возраст в Украине до 63 лет

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин до 63 лет. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, сообщает Капитал со ссылкой на «Экономическая правда».

Установлен новый срок — конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на 4 месяца ежегодно, начиная с июля 2017, для женщин — на 6 месяцев после 2021 года, до тех пор, пока для обоих пенсионный возраст не достигнет 63 лет — в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.