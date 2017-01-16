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13:46 (мск), источник: РИА Крым

Из-за ремонта дорог в Севастополе уволят начальника управления дорожного хозяйства — вице-губернатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). Начальник управления дорожного хозяйства Севастополя Виктор Максимец будет уволен с занимаемой должности из-за низкого выполнения плана по ремонту дорог в регионе в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

«Он (Максимец — ред.) сейчас ушел на больничный и по выходу будет уволен. До него информация уже доведена», — уточнил Базаров.

Во время заседания Правительства Севастополя врио губернатора города Дмитрий Овсяников заявил, что если программа по ремонту и строительству дорог будет сорвана в 2017 году, своих должностей лишатся директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов и первый заместитель директора этого департамента Евгений Исаков.

В 2017 году на ремонт и строительство дорог в Севастополе будет выделено 3,6 млрд рублей.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по итогам 2016 года кассовое исполнение плана по ремонту и строительству дорог в Севастополе выполнено на 68%. Хуже всего обстоят дела с капитальным ремонтом дорог — освоено чуть более 40% выделенных средств.

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