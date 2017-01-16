Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ
ГОРКИ, 16 января. /ТАСС/.
ГОРКИ, 16 января. /ТАСС/.
«(Документ) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель — повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) действительно хватает», — сказал глава кабмина .
Теперь устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, устанавливается порядок фиксации намерения общественной организации участвовать в этом контроле - это, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку или общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций
Он добавил, что информация о соответствующих общественных организациях с 1 июля текущего года будут размещаться в государственной информационной системе ЖКХ.
«Кроме того, устанавливаются гарантии гражданам, которые индивидуально проявляют инициативу участвовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение 5 дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан к участию в таком контроле», — продолжил Козак, заключив, что это будет способствовать более жесткому и прозрачному контролю за деятельность коммунальных предприятий, к которым пока остается много нареканий.
Медведев поручил
Общедомовые расходы
Премьер также подписал постановление о переводе с 1 января общедомовых расходов за коммунальные услуги в многоквартирных домах в оплату за содержание жилого помещения.
«Я подписал два постановления, которые улучшают работу
Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, теперь жители многоквартирных домов будут на общих собраниях устанавливать размер этой платы, она не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг за общедомовые ремонты и исключает злоупотребления в этой сфере.
«В настоящее время разница между индивидуальными приборами учета и общедомовыми всегда поглощалась расходами на общедомовые нужды и туда входили и всякие незаконные подключения, и протечки, и самое наиболее массовое явление — когда в жилых помещениях, где нет индивидуальных приборов учета, формально никто не проживает. Это фактор так называемых резиновых квартир, когда много непрописанных людей потребляют без учета коммунальные услуги и это все распределяется между жителями многоквартирного дома», — сказал Козак.
По его словам, теперь появляется стимул контролировать потребление в таких квартирах, вести учет и не возлагать расходы на всех остальных жильцов.