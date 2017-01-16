В Ладушкине депутат лишился мандата за недостоверную справку о доходах

Депутатского кресла лишился народный избранник в Ладушкинском городском округе. Об этом в понедельник, 16 января, калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, парламентарий Совета депутатов представил декларацию с недостоверными сведениями о своем имущественном положении.

«В связи с этим прокурор района председателю совета депутатов внес соответствующее представление. На заседании окружного Совета депутатов МО “Ладушкинский городской округ” представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, полномочия депутата, нарушившего антикоррупционное законодательства, досрочно прекращены», — заключили в прокуратуре.