Назарбаев в Абу-Даби рассказал о производстве казахстанских электромобилей

Нурсултан Назарбаев принял участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего» в Абу-Даби, в ходе которого рассказал о производстве казахстанских электромобилей и электроавтобусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Назарбаев отметил степень влияния энергетических трендов на транспорт.

«Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана проинформировал участников саммита, что в прошлом году наша страна начала собственное производство электромобилей и намерена расширять его, а также запустить производство электроавтобусов. В своем выступлении Президент Казахстана также отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в энергетике и энергоэффективности. Глава государства обратил внимание, что в 2015 году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор. Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты. Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной.

«В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.