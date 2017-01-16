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14:10 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев в Абу-Даби рассказал о производстве казахстанских электромобилей

«Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность», — сказал Назарбаев.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев принял участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего» в Абу-Даби, в ходе которого рассказал о производстве казахстанских электромобилей и электроавтобусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Назарбаев отметил степень влияния энергетических трендов на транспорт.

«Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана проинформировал участников саммита, что в прошлом году наша страна начала собственное производство электромобилей и намерена расширять его, а также запустить производство электроавтобусов. В своем выступлении Президент Казахстана также отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в энергетике и энергоэффективности. Глава государства обратил внимание, что в 2015 году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор. Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты. Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной.

«В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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Президент Казахстана выразил надежду, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических национальных политик, подчеркнув необходимость извлечения преимуществ из новых источников энергии.

«Раньше их могли себе позволить лишь развитые страны. Они же и обеспечили накопление знаний и технического опыта в новых энерготехнологиях. Сейчас самое время развивающимся странам подключиться к данному процессу», — сказал Глава государства.

Глава государства отметил деятельность Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, которое сумело объединить большую часть стран под лозунгом возобновляемой энергии, а также указал на важную роль «зеленых» финансов в развитии чистых источников энергии.

«Рынок “зеленых” облигаций взлетел в последние годы, достигнув отметки 70 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем три года назад. Такие ценные бумаги могут принести большой синергетический эффект в возобновляемой энергетике», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды должно быть подкреплено отказом от военных ядерных программ.

«Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век». Наша страна с самого начала обретения независимости продвигает план по безъядерному мирному сосуществованию. Мы отказались от обладания четвертым по мощности арсеналом атомного оружия на планете», — сказал Глава государства. Назарбаев также акцентировал внимание, что Казахстан является приверженцем использования мирного атома, и напомнил о принятом в 2015 году решении МАГАТЭ касательно создания на территории нашей страны Банка низкообогащенного ядерного топлива. «Он предназначен для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Сегодня также активно изучается использование тория, как альтернативы урану. В связи с этим эффективность атомной отрасли может быть значительно повышена, — сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в нынешнем году столица нашей страны примет международную выставку «ЭКСПО-2017», после проведения которой на базе ее инфраструктуры будет размещен Международный финансовый центр «Астана». Глава государства подчеркнул, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН он предложил на базе объектов выставки «ЭКСПО-2017» также создать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Совместная деятельность МФЦА «Астана» и Центра по развитию зеленых технологий должна дать толчок развитию «зеленых» облигаций и исламских финансов в регионе.

«Саммит должен дать старт новым формам взаимодействия стран и бизнеса в этой сфере», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Завершая выступление, Глава государства пожелал всем участникам саммита плодотворных дискуссий и выработки полезных рекомендаций по обсуждаемым вопросам.

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