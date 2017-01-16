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14:07 (мск), источник: РБК - Украина

Минсоцполитики планирует отменить надбавки к пенсиям

Министерство социальной политики планирует отменить надбавки к пенсиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках», — пояснил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Этот законопроект планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен быть принят в первом чтении, а вступить в силу в июле текущего года.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что для осовременивания пенсий дополнительно нужно 30−40 млрд гривен.

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