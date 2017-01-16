Минсоцполитики планирует отменить надбавки к пенсиям

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках», — пояснил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Этот законопроект планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен быть принят в первом чтении, а вступить в силу в июле текущего года.