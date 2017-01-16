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14:19 (мск), источник: ТАСС

Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что дата установлена «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) была создана указом президента 5 апреля 2016 года.

Комментарии
8
Сергей Донцов
з а е б а л о это ментовское государство, созданое путлом.
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Марья Мансурова
⇖⇖ Одинокие женщины из вашего города хотят поразвлечься...
Адрес - на фото сайта )
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василий гога
суют понравившиеся слова куда попала С 43 года !!!!!! ГВАРДИЯ!!!
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