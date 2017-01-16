Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщает
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщает
«Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», — говорится в тексте указа.
В документе отмечается, что дата установлена «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) была создана указом президента 5 апреля 2016 года.
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